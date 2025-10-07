Рейтинг@Mail.ru
Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:00 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/puteprovod--2046887462.html
Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре
Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре - РИА Новости, 07.10.2025
Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре
Путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца в Пушкинском округе Подмосковья откроют в ноябре, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:00:00+03:00
2025-10-07T17:00:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ярославское шоссе
пушкин
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046886904_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1e1cc42377975f8ddd6c4de3de15606.jpg
https://ria.ru/20251007/lesopark-2046879807.html
https://ria.ru/20251007/gospark-2046793815.html
https://ria.ru/20251007/podmoskove-2046788415.html
московская область (подмосковье)
ярославское шоссе
пушкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046886904_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_45d419d67504acad47a0e8d5620c33c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), ярославское шоссе, пушкин, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ярославское шоссе, Пушкин, Андрей Воробьев
Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре

Путепровод в Пушкинском округе Подмосковья начнет работу в ноябре 2025 года

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца в Пушкинском округе Подмосковья откроют в ноябре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Его запустят в рамках реконструкции федеральной автодороги М-8 "Холмогоры", которая ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Масштабная модернизация проходит на участке с 35 по 47 километр Ярославского шоссе. Завершить все работы планируют в конце 2028 года.
Люди на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Лесопарк открыли после обновления в подмосковном Красноармейске
16:36
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место возведения путепровода и пообщался со строителями.
"Это важный федеральный проект. Ярославка – одна их самых оживленных трасс. Мы встречались год назад, и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям. Реконструкцию Ярославского шоссе очень ждут жители, поток машин здесь – более 220 тысяч автомобилей в сутки. Это, конечно, космические цифры. Все те работы, которые тут велись на протяжении последних лет, кардинально поменяли ситуацию, но еще осталось узкое место. Эти 12 километров от Пушкино до ЦКАД как раз позволят расшить его, высвободить у людей огромное количество времени, которое они вынуждены проводить в пробках. Ну и для экономики Подмосковья, и нашей страны эта дорога тоже очень важна", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
В 2020 году благодаря федеральной поддержке были завершены работы на участке М-8 от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине. Дорогу расширили до 8-10 полос.
При этом участок от Пушкина до ЦКАД остался четырехполосным, из-за чего образовалось так называемое "бутылочное горлышко" – в часы пик водителям приходилось тратить здесь до 1,5 часа вместо 10 минут, отмечают в пресс-службе. Чтобы улучшить ситуацию, в начале прошлого года началась реконструкция этого отрезка дороги протяженностью 12 километров.
На данный момент почти полностью выполнены работы по расширению проезжей части на участке с 35 по 40 километр – уложено дорожное покрытие, установлено разделительное барьерное ограждение, нанесена временная разметка. Движение организовано по трем полосам в каждую сторону, а к концу года – будет уже по четырем.
Подмосковный индустриальный парк Софьино - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье
11:39
В этом месяце завершится реконструкция транспортной развязки с мостом через реку Скалба – пропускная способность увеличится на 30%.
Также будет расширен пятикилометровый участок дороги от Красноармейского шоссе до села Братовщина. Сейчас тут открыто движение по шести полосам, вместо прежних четырех. А все восемь будут запущены в 2027 году.
Здесь также строится пункт управления транспортной безопасностью. А параллельно завершается возведение путепровода на пересечении с малым Московским кольцом (А-107).
Строители приступили к подготовительным работам по реконструкции последнего этапа – от Братовщины до поселка Лесного (3,6 километра). Дорога на этом участке расширится до восьми полос. Также будет построен путепровод к поселку Зеленоградский в составе транспортной развязки, которая соединит Ярославское шоссе с федеральной трассой.
Кроме того, будет реконструирован подземный переход между деревней Кощейково и Лесным. Все эти работы завершат в 2028 году.
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Мобильные комплексы Подмосковья совершили более 8,5 тысячи выездов
11:17
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ярославское шоссеПушкинАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала