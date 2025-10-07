Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца в Пушкинском округе Подмосковья откроют в ноябре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Его запустят в рамках реконструкции федеральной автодороги М-8 "Холмогоры", которая ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Масштабная модернизация проходит на участке с 35 по 47 километр Ярославского шоссе. Завершить все работы планируют в конце 2028 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место возведения путепровода и пообщался со строителями.

"Это важный федеральный проект. Ярославка – одна их самых оживленных трасс. Мы встречались год назад, и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям. Реконструкцию Ярославского шоссе очень ждут жители, поток машин здесь – более 220 тысяч автомобилей в сутки. Это, конечно, космические цифры. Все те работы, которые тут велись на протяжении последних лет, кардинально поменяли ситуацию, но еще осталось узкое место. Эти 12 километров от Пушкино до ЦКАД как раз позволят расшить его, высвободить у людей огромное количество времени, которое они вынуждены проводить в пробках. Ну и для экономики Подмосковья, и нашей страны эта дорога тоже очень важна", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

В 2020 году благодаря федеральной поддержке были завершены работы на участке М-8 от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине. Дорогу расширили до 8-10 полос.

При этом участок от Пушкина до ЦКАД остался четырехполосным, из-за чего образовалось так называемое "бутылочное горлышко" – в часы пик водителям приходилось тратить здесь до 1,5 часа вместо 10 минут, отмечают в пресс-службе. Чтобы улучшить ситуацию, в начале прошлого года началась реконструкция этого отрезка дороги протяженностью 12 километров.

На данный момент почти полностью выполнены работы по расширению проезжей части на участке с 35 по 40 километр – уложено дорожное покрытие, установлено разделительное барьерное ограждение, нанесена временная разметка. Движение организовано по трем полосам в каждую сторону, а к концу года – будет уже по четырем.

В этом месяце завершится реконструкция транспортной развязки с мостом через реку Скалба – пропускная способность увеличится на 30%.

Также будет расширен пятикилометровый участок дороги от Красноармейского шоссе до села Братовщина. Сейчас тут открыто движение по шести полосам, вместо прежних четырех. А все восемь будут запущены в 2027 году.

Здесь также строится пункт управления транспортной безопасностью. А параллельно завершается возведение путепровода на пересечении с малым Московским кольцом (А-107).

Строители приступили к подготовительным работам по реконструкции последнего этапа – от Братовщины до поселка Лесного (3,6 километра). Дорога на этом участке расширится до восьми полос. Также будет построен путепровод к поселку Зеленоградский в составе транспортной развязки, которая соединит Ярославское шоссе с федеральной трассой.