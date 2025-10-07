В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Мышка могла попасть в зону выдачи багажа аэропорта "Пулково" с соседнего поля - и вряд ли она выжила, потому что терминал обрабатывается спецсредствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".