В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа - РИА Новости, 07.10.2025
12:37 07.10.2025
В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа
В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа
пулково (аэропорт)
2025
Новости
пулково (аэропорт)
Пулково (аэропорт)
В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа

В Пулково мышь-полевка смогла попасть в зону выдачи багажа с соседнего поля

© СоцсетиМышь-полевка в аэропорту "Пулково"
Мышь-полевка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Соцсети
Мышь-полевка в аэропорту "Пулково"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Мышка могла попасть в зону выдачи багажа аэропорта "Пулково" с соседнего поля - и вряд ли она выжила, потому что терминал обрабатывается спецсредствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"На видео попала мышь-полевка. В осенний период они массово уходят с полей, в том числе с тех, которые окружают аэропорт. Одна из них попала в здание", - сказали в пресс-службе оператора "Пулково", комментируя появившееся в интернете видео с мышкой, бегавшей по зоне выдачи багажа.
"Помещения терминала обрабатываются спецсредствами, и судьба грызуна, к сожалению, предопределена", - добавили там.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб
7 июня, 18:33
 
Пулково (аэропорт)
 
 
