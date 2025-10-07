https://ria.ru/20251007/pulkovo-2046806632.html
В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа
В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа
В Пулково мышь-полевка смогла попасть в зону выдачи багажа с соседнего поля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Мышка могла попасть в зону выдачи багажа аэропорта "Пулково" с соседнего поля - и вряд ли она выжила, потому что терминал обрабатывается спецсредствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"На видео попала мышь-полевка. В осенний период они массово уходят с полей, в том числе с тех, которые окружают аэропорт. Одна из них попала в здание", - сказали в пресс-службе оператора "Пулково
", комментируя появившееся в интернете видео с мышкой, бегавшей по зоне выдачи багажа.
"Помещения терминала обрабатываются спецсредствами, и судьба грызуна, к сожалению, предопределена", - добавили там.