https://ria.ru/20251007/protokol-2046759410.html
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол - РИА Новости, 07.10.2025
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол
Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова*, признана иноагентом в РФ) грозит штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:56:00+03:00
2025-10-07T07:56:00+03:00
2025-10-07T07:56:00+03:00
россия
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096292_0:99:3104:1845_1920x0_80_0_0_e7572ce7506a6a86d2225f762e67bb8d.jpg
https://ria.ru/20251003/inoagent-2046231852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096292_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_a32603d1dd357c9987bf54045f004269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монеточка
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол
Суд зарегистрировал новый иноагентский протокол на певицу Монеточку
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова*, признана иноагентом в РФ) грозит штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ
в отношении Гырдымовой* Е.А.",- следует из данных.
Ранее такой протокол уже поступал в суд, но его вернули составителю для устранения неточностей в нем.
Монеточку
* ранее неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете.
Кроме того, в сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.