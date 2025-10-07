Рейтинг@Mail.ru
07:56 07.10.2025
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол
россия, монеточка
Россия, Монеточка
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол

Суд зарегистрировал новый иноагентский протокол на певицу Монеточку

Певица Монеточка*
Певица Монеточка*. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова*, признана иноагентом в РФ) грозит штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Гырдымовой* Е.А.",- следует из данных.
Ранее такой протокол уже поступал в суд, но его вернули составителю для устранения неточностей в нем.
Монеточку* ранее неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете.
Кроме того, в сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Марина Овсянникова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов
3 октября, 17:07
 
Россия Монеточка
 
 
