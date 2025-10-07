На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова*, признана иноагентом в РФ) грозит штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Гырдымовой* Е.А.",- следует из данных.

Ранее такой протокол уже поступал в суд, но его вернули составителю для устранения неточностей в нем.

Монеточку * ранее неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях в интернете.

Кроме того, в сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.