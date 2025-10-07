Прокуратура подала в суд на "Корпорацию развития Курской области"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура Курской области обратилась в арбитражный суд Москвы с иском почти на 195 рублей к АО "Корпорация развития Курской области", чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, и московскому ООО "Инженерный ресурс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 2 октября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.

Ленинский районный суд Курска в настоящее время слушает уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении бывшего генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина , его экс-замов Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина, а также Андрея Воловикова, возглавлявшего ООО "КТК Сервис".

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области . При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.