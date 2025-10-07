Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подала в суд на "Корпорацию развития Курской области"
08:50 07.10.2025
Прокуратура подала в суд на "Корпорацию развития Курской области"
происшествия, курск, курская область, владимир лукин
Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Лукин
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура Курской области обратилась в арбитражный суд Москвы с иском почти на 195 рублей к АО "Корпорация развития Курской области", чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, и московскому ООО "Инженерный ресурс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 2 октября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.
Ленинский районный суд Курска в настоящее время слушает уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении бывшего генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, его экс-замов Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина, а также Андрея Воловикова, возглавлявшего ООО "КТК Сервис".
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Инженерный ресурс" является "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения". Компания принадлежит двум физлицам.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
