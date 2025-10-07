https://ria.ru/20251007/prokuratura-2046762671.html
Прокуратура подала в суд на "Корпорацию развития Курской области"
Прокуратура подала в суд на "Корпорацию развития Курской области" - РИА Новости, 07.10.2025
Прокуратура подала в суд на "Корпорацию развития Курской области"
Прокуратура Курской области обратилась в арбитражный суд Москвы с иском почти на 195 рублей к АО "Корпорация развития Курской области", чьи руководители... РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура Курской области обратилась в арбитражный суд Москвы с иском почти на 195 рублей к АО "Корпорация развития Курской области", чьи руководители обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций, и московскому ООО "Инженерный ресурс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 2 октября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.
Ленинский районный суд Курска
в настоящее время слушает уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении бывшего генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина
, его экс-замов Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина, а также Андрея Воловикова, возглавлявшего ООО "КТК Сервис".
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин совместно с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области
. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Инженерный ресурс" является "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения". Компания принадлежит двум физлицам.