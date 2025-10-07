Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/primore-2046774957.html
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе - РИА Новости, 07.10.2025
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском крае после инцидента в автобусе, где мужчина сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщает... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:14:00+03:00
2025-10-07T10:14:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
находка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046769350_0:141:453:396_1920x0_80_0_0_bf8b8946a9a2a91ec2691b4231609044.jpg
https://ria.ru/20251001/omsk-2045564771.html
приморский край
россия
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046769350_0:82:453:422_1920x0_80_0_0_799874171825699fd1a995bdba08828a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия, находка
Происшествия, Приморский край, Россия, Находка
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе

Уголовное дело завели в Находке, где мужчина сел на школьницу в автобусе

© СоцсетиПриморец заломил руки школьнице из-за того, что не уступила место пенсионерке
Приморец заломил руки школьнице из-за того, что не уступила место пенсионерке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Соцсети
Приморец заломил руки школьнице из-за того, что не уступила место пенсионерке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском крае после инцидента в автобусе, где мужчина сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщает СУСК РФ по региону.
В соцсетях распространилось видео, где мужчина сел на школьницу в автобусе. Девочка просила подняться и пыталась оттолкнуть его, в ответ тот стал заламывать ей руки. Окружающие в автобусе в это время аплодировали мужчине.
"10 сентября 2025 года в автобусе, который следовал по маршруту N2 в Находке, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 15-летней девочки и нанес ей телесные повреждения. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса
1 октября, 09:48
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияНаходка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала