В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе
07.10.2025
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском крае после инцидента в автобусе, где мужчина сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщает... РИА Новости, 07.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском крае после инцидента в автобусе, где мужчина сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщает СУСК РФ по региону.
В соцсетях распространилось видео, где мужчина сел на школьницу в автобусе. Девочка просила подняться и пыталась оттолкнуть его, в ответ тот стал заламывать ей руки. Окружающие в автобусе в это время аплодировали мужчине.
"10 сентября 2025 года в автобусе, который следовал по маршруту N2 в Находке
, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 15-летней девочки и нанес ей телесные повреждения. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю
возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.