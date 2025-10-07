В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском крае после инцидента в автобусе, где мужчина сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке, сообщает СУСК РФ по региону.

В соцсетях распространилось видео, где мужчина сел на школьницу в автобусе. Девочка просила подняться и пыталась оттолкнуть его, в ответ тот стал заламывать ей руки. Окружающие в автобусе в это время аплодировали мужчине.