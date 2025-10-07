Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Приморец сел на школьницу в автобусе, а после заломил ей руки из-за того, что та не уступила место пенсионерке, проводится проверка произошедшего, сообщает региональная прокуратура.

В соцсетях распространилось видео, где мужчина сел на школьницу в автобусе. Девочка просила его подняться и пыталась убрать сидящего, в ответ тот стал заламывать ей руки. Окружающие в автобусе в это время аплодировали мужчине.