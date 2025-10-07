Рейтинг@Mail.ru
Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе
06:52 07.10.2025 (обновлено: 15:13 07.10.2025)
Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе
Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе - РИА Новости, 07.10.2025
Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе
Приморец сел на школьницу в автобусе, а после заломил ей руки из-за того, что та не уступила место пенсионерке, проводится проверка произошедшего, сообщает... РИА Новости, 07.10.2025
Новости
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Приморец сел на школьницу в автобусе, а после заломил ей руки из-за того, что та не уступила место пенсионерке, проводится проверка произошедшего, сообщает региональная прокуратура.
В соцсетях распространилось видео, где мужчина сел на школьницу в автобусе. Девочка просила его подняться и пыталась убрать сидящего, в ответ тот стал заламывать ей руки. Окружающие в автобусе в это время аплодировали мужчине.
"Прокуратура поставила на контроль проверку по факту инцидента с несовершеннолетней в общественном транспорте в Находке. <…> Десятого сентября 2025 года мужчина, находясь в общественном транспорте, следующем по маршруту № 2 в Находке, совершил противоправные действия в отношении 15-летней девочки", — говорится в сообщении.
Как сообщает надзорное ведомство, мужчина нанес телесные повреждения девочке, демонстрируя недовольство ее поведением.
Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и личность нарушителя, а также проконтролирует ход и результаты проверки инцидента.
