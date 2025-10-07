Бывшему топ-менеджеру Пермского порохового завода вынесли приговор

ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Бывший заместитель директора Пермского порохового завода Сергей Холоимов получил семь лет лишения свободы и штраф по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми.

В разбирательстве фигурировали еще двое мужчин. Один получил девять лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей, второй - восемь лет лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Дело рассматривали в закрытом режиме.