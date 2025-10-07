Рейтинг@Mail.ru
Бывшему топ-менеджеру Пермского порохового завода вынесли приговор
17:47 07.10.2025
Бывшему топ-менеджеру Пермского порохового завода вынесли приговор
Бывшему топ-менеджеру Пермского порохового завода вынесли приговор - РИА Новости, 07.10.2025
Бывшему топ-менеджеру Пермского порохового завода вынесли приговор
Бывший заместитель директора Пермского порохового завода Сергей Холоимов получил семь лет лишения свободы и штраф по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
россия
пермь
россия
пермь
происшествия, россия, пермь
Происшествия, Россия, Пермь
Бывшему топ-менеджеру Пермского порохового завода вынесли приговор

Бывший топ-менеджер порохового завода в Перми получил 7 лет за мошенничество

ПЕРМЬ, 7 окт - РИА Новости. Бывший заместитель директора Пермского порохового завода Сергей Холоимов получил семь лет лишения свободы и штраф по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми.
«
"Он (Сергей Холоимов - ред.) признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и одного преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег)… Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом 700 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Приговор не вступил в силу.
В разбирательстве фигурировали еще двое мужчин. Один получил девять лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей, второй - восемь лет лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Дело рассматривали в закрытом режиме.
Как указывает ряд пермских СМИ, дело связано с хищением денежных средств, выделенных на модернизацию Пермского порохового завода и АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов".
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
15:44
 
Происшествия
 
 
