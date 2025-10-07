https://ria.ru/20251007/prigovor-2046796002.html
Защита обжалует заочный приговор телеведущей Лазаревой*
Защита обжалует заочный приговор телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 07.10.2025
Защита обжалует заочный приговор телеведущей Лазаревой*
Защита обжалует заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:50:00+03:00
2025-10-07T11:50:00+03:00
2025-10-07T11:50:00+03:00
происшествия
россия
москва
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg
https://ria.ru/20251007/sud-2046789243.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:428:2049:1964_1920x0_80_0_0_bd3065f4442d24be772dd87a556e2d5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева
Защита обжалует заочный приговор телеведущей Лазаревой*
Защита обжалует заочный приговор телеведущей Лазаревой по делу об иноагентсве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Защита обжалует заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев.
"Да, будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Пресненский суд Москвы
в совокупности с предыдущим приговором назначил Лазаревой
* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.
Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента