Президент Кубы поздравил Путина с днем рождения
Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов в руководстве... РИА Новости, 07.10.2025
Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Путина с днем рождения