Президент Кубы поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
22:25 07.10.2025
Президент Кубы поздравил Путина с днем рождения
Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов в руководстве... РИА Новости, 07.10.2025
в мире, куба, мигель диас-канель, владимир путин
В мире, Куба, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов в руководстве страной.
"Мои самые искренние поздравления с днём рождения уважаемому президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Из Кубы желаем ему крепкого здоровья и личного благополучия, чтобы он продолжал успешно руководить братской страной", - написал Диас-Канель в соцсети X.
Ранее Путин и Диас-Канель неоднократно подчёркивали высокий уровень российско-кубинских отношений и стратегическое партнёрство, развивающееся в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.
Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
В миреКубаМигель Диас-КанельВладимир Путин
 
 
