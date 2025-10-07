https://ria.ru/20251007/prezident-2046949358.html
Президент Боливии поздравил Путина с днем рождения
Президент Боливии Луис Арсе поздравил главу российского государства Владимира Путина с днём рождения, следует из сообщения политика в соцсети. РИА Новости, 07.10.2025
