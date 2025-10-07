Рейтинг@Mail.ru
22:23 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/prezident-2046949358.html
Президент Боливии поздравил Путина с днем рождения
Президент Боливии Луис Арсе поздравил главу российского государства Владимира Путина с днём рождения, следует из сообщения политика в соцсети. РИА Новости, 07.10.2025
в мире
боливия
владимир путин
луис арсе
в мире, боливия, владимир путин, луис арсе
В мире, Боливия, Владимир Путин, Луис Арсе
Президент Боливии Луис Альберто Арсе
Президент Боливии Луис Альберто Арсе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе поздравил главу российского государства Владимира Путина с днём рождения, следует из сообщения политика в соцсети.
Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 73 года.
«

"Мы сердечно поздравляем нашего брата, президента Российской Федерации Владимира Путина, с днём рождения. В этот особенный день мы желаем ему крепкого здоровья и сил, необходимых ему, чтобы продолжать вести свой народ по пути прогресса, достоинства и социальной справедливости", - написал Арсе в сети X.

Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков рассказал, как Путин провел день рождения
В миреБоливияВладимир ПутинЛуис Арсе
 
 
