13:23 07.10.2025 (обновлено: 14:41 07.10.2025)
Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике
© The Nobel PrizeНобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису
Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.
"Премия <...> открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", — объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Ученые за компьютером в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений
18 сентября, 13:40
Ученые получили награды "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
Джон Кларк работает в Калифорнийском университете в Беркли. Мишель Деворе — сотрудник Йельского университета* в Нью-Хейвене и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, где работает и Джон Мартинис.
Накануне за исследования в области иммунитета комитет присудил премию по медицине американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи. Ученые получат 11 миллионов шведских крон.
* Внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин рассказал о создании прототипов квантовых компьютеров
22 августа, 22:06
 
