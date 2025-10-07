Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.
"Премия <...> открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", — объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Ученые получили награды "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
Джон Кларк работает в Калифорнийском университете в Беркли. Мишель Деворе — сотрудник Йельского университета* в Нью-Хейвене и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, где работает и Джон Мартинис.
Накануне за исследования в области иммунитета комитет присудил премию по медицине американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи. Ученые получат 11 миллионов шведских крон.
* Внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций.
