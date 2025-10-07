Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике

Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике присудили британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.

Стокгольме. "Премия <...> открывает возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", — объявил Нобелевский комитет

Ученые получили награды "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Джон Кларк работает в Калифорнийском университете в Беркли . Мишель Деворе — сотрудник Йельского университета * в Нью-Хейвене и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре , где работает и Джон Мартинис.

Накануне за исследования в области иммунитета комитет присудил премию по медицине американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи. Ученые получат 11 миллионов шведских крон .