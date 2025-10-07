Рейтинг@Mail.ru
12:53 07.10.2025 (обновлено: 14:48 07.10.2025)
Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике
Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нобелевская премия 2025 года по физике присуждена британцу Джону Кларку, французу Мишелю Деворе и американцу Джону Мартинису за работы в области квантовой физики.
Об этом во вторник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Ученые удостоены награды "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине
