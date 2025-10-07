Рейтинг@Mail.ru
18:18 07.10.2025
Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения на русском языке
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди в соцсети X на русском поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и заявил, что признателен за его приверженность укреплению партнёрства двух стран.
"Поговорил со своим другом президентом Путиным и выразил теплые поздравления по случаю его дня рождения, а также пожелания крепкого здоровья и долголетия. Глубоко признателен за его личную приверженность укреплению индийско-российского партнёрства в грядущих годах", - написал Моди.
Ранее во вторник премьер Индии провел телефонный разговор с президентом России, в ходе которого тепло поздравил президента Путина с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях.
В ходе разговора Моди также отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин обсудил развитие двусторонних отношений с лидерами стран СНГ
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
