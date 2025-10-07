https://ria.ru/20251007/premer-2046797223.html
Премьер Нидерландов признал непричастность России к дронам в Европе
Премьер Нидерландов признал непричастность России к дронам в Европе
Премьер Нидерландов Дик Схоф признал, что ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов на территории Европы. РИА Новости, 07.10.2025
Премьер Нидерландов признал непричастность России к дронам в Европе
Схоф: ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов