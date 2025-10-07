Рейтинг@Mail.ru
11:55 07.10.2025
Премьер Нидерландов признал непричастность России к дронам в Европе

Схоф: ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер Нидерландов Дик Схоф признал, что ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов на территории Европы.
"К сожалению, мы не можем доказать, кто стоял за этим, но много предположений о том, что, возможно, это Россия, однако, мы не можем доказать этого", - заявил премьер в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Кремле ответили на обвинения России в ситуации с дронами в Европе
Вчера, 12:27
 
В миреРоссияЕвропаНидерландыДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
