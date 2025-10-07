Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке"

ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Правительство Польши против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", но решение останется за судом, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своей литовской коллегой Ингой Ругинене.