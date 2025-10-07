Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке"

ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Правительство Польши против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", но решение останется за судом, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своей литовской коллегой Ингой Ругинене.
"Если речь идет о задержанном гражданине Украины, то это, конечно, будет решением суда, есть европейский ордер на арест. Но я хотел бы, чтобы все знали, что позиция польского правительства не изменилась. Наша позиция не изменилась – его обвинение и выдача в руки другой страны не в интересах Польши и в интересах обыкновенного чувства приличия и справедливости", - сказал он.
При этом польский премьер заявил, что его страна и он лично всегда выступали против строительства "Северного потока – 2".
"Я не могу говорить о подробностях по очевидным причинам, но хочу, чтобы вы знали… я много месяцев назад предыдущему канцлеру, а также Владимиру Зеленскому представил очень ясную позицию Польши. Единственные лица, которые должны стыдиться и молчать – это лица, которые приняли решения о строительстве "Северного потока – 2". Проблемой Литвы, Польши является не то, что "Северный поток-2" взорван, а то, что он построен... Каждый, кто в Польше заявляет, что были какие-то правительства или серьезные политики, которые были за строительство "Северного потока – 2", лжет и вредит Польше", - сказал Туск.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
