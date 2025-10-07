Рейтинг@Mail.ru
Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке" - РИА Новости, 07.10.2025
17:25 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/pravitelstvo-2046900557.html
Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке"
Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке" - РИА Новости, 07.10.2025
Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке"
Правительство Польши против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", но решение останется за... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:25:00+03:00
2025-10-07T17:25:00+03:00
в мире
польша
россия
сша
дональд туск
сеймур херш
владимир зеленский
генеральная прокуратура рф
https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html
https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html
https://ria.ru/20240829/polsha-1969306524.html
польша
россия
сша
в мире, польша, россия, сша, дональд туск, сеймур херш, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Польша, Россия, США, Дональд Туск, Сеймур Херш, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Польша выступила против выдачи ФРГ подозреваемого в теракте на "Севпотоке"

Туск: Польша против выдачи Германии подозреваемого в теракте на Севпотоке

© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсетиВладимир Журавлев
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсети
Владимир Журавлев. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Правительство Польши против выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", но решение останется за судом, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своей литовской коллегой Ингой Ругинене.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Унижение Германии приведет к возрождению фашизма
22 августа 2024, 08:00
"Если речь идет о задержанном гражданине Украины, то это, конечно, будет решением суда, есть европейский ордер на арест. Но я хотел бы, чтобы все знали, что позиция польского правительства не изменилась. Наша позиция не изменилась – его обвинение и выдача в руки другой страны не в интересах Польши и в интересах обыкновенного чувства приличия и справедливости", - сказал он.
При этом польский премьер заявил, что его страна и он лично всегда выступали против строительства "Северного потока – 2".
"Я не могу говорить о подробностях по очевидным причинам, но хочу, чтобы вы знали… я много месяцев назад предыдущему канцлеру, а также Владимиру Зеленскому представил очень ясную позицию Польши. Единственные лица, которые должны стыдиться и молчать – это лица, которые приняли решения о строительстве "Северного потока – 2". Проблемой Литвы, Польши является не то, что "Северный поток-2" взорван, а то, что он построен... Каждый, кто в Польше заявляет, что были какие-то правительства или серьезные политики, которые были за строительство "Северного потока – 2", лжет и вредит Польше", - сказал Туск.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками"
10 сентября 2024, 14:00
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
СМИ: Польша не стала выдавать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
29 августа 2024, 18:18
 
В миреПольшаРоссияСШАДональд ТускСеймур ХершВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
