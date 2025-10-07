https://ria.ru/20251007/pozhar-2046937725.html
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась
Площадь пожара на складе на промышленной площадке возле турбинного завода в Екатеринбурге увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2025
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге увеличилась
Площадь пожара на складе возле завода в Екатеринбурге увеличилась до тысячи кв м