Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 07.10.2025 (обновлено: 20:16 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/pozhar-2046931875.html
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад - РИА Новости, 07.10.2025
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад
Кровля мебельного склада горит в Екатеринбурге на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:01:00+03:00
2025-10-07T20:16:00+03:00
екатеринбург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046934683_0:192:862:676_1920x0_80_0_0_aaeccbc2284467178b369c8810083efb.jpg
https://ria.ru/20250925/pozhar-2044314545.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046934683_0:30:862:676_1920x0_80_0_0_76ba34c56adda08144d152469ede50ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Екатеринбург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад

В Екатеринбурге на площади 900 кв м загорелась кровля мебельного склада

© Фото : соцсетиПожар на складе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге
Пожар на складе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : соцсети
Пожар на складе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кровля мебельного склада горит в Екатеринбурге на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, спасательные службы Екатеринбурга получили сообщение о пожаре на промышленной площадке, где загорелась кровля мебельного склада на улице Фронтовых бригад. Информации о пострадавших не поступало. В тушении приняли участие 12 единиц техники и 30 спасателей. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
Он также отметил, что склад, охваченный огнем, арендуется у завода. Там хранятся компоненты турбин местного завода и готовая продукции.
Позднее информацию о пожаре на складе по улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге подтвердила РИА Новости пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.
Пожарные тушат возгорание на складе металла в Батайске - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Батайске потушили пожар на складе металла
25 сентября, 15:39
 
ЕкатеринбургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала