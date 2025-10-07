В Екатеринбурге загорелся мебельный склад

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кровля мебельного склада горит в Екатеринбурге на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Он также отметил, что склад, охваченный огнем, арендуется у завода. Там хранятся компоненты турбин местного завода и готовая продукции.