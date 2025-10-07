https://ria.ru/20251007/pozhar-2046931875.html
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад
Кровля мебельного склада горит в Екатеринбурге на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.10.2025
В Екатеринбурге на площади 900 кв м загорелась кровля мебельного склада