В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов - РИА Новости, 07.10.2025
05:30 07.10.2025
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов - РИА Новости, 07.10.2025
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов
Пожар вспыхнул на заводе компании Dow по производству химикатов в городе Фрипорт американского штата Техас, сообщила компания. РИА Новости, 07.10.2025
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

В Техасе загорелся завод по производству химикатов фирмы Dow

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на заводе компании Dow по производству химикатов в городе Фрипорт американского штата Техас, сообщила компания.
"На заводе Dow вспыхнул пожар", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Как пишет телеканал FOX26 со ссылкой на власти Фрипорта, на данный момент пожар не оказывает никакого влияния на местное население, уходить в укрытия не требуется.
Сообщений о пострадавших не поступало.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Горящий нефтеперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе
В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron
3 октября, 11:16
 
