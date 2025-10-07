https://ria.ru/20251007/pozhar-2046751168.html
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов - РИА Новости, 07.10.2025
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов
Пожар вспыхнул на заводе компании Dow по производству химикатов в городе Фрипорт американского штата Техас, сообщила компания. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:30:00+03:00
2025-10-07T05:30:00+03:00
2025-10-07T05:30:00+03:00
в мире
техас
россия
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929919119_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_3246748f9ae0dd2303785c40e5cb8a5f.jpg
https://ria.ru/20251003/kalifornija-2046126674.html
техас
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929919119_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_543a82fa52657aec4439042eef13c5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, россия, facebook
В мире, Техас, Россия, Facebook
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов
В Техасе загорелся завод по производству химикатов фирмы Dow