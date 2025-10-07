Моди поздравил Путина с днем рождения

«

"Премьер-министр Нарендра Моди провел сегодня телефонный разговор с президентом РоссииВладимиром Путиным. Премьер-министр тепло поздравил президента Путина с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях", - отмечается в сообщении.