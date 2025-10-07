https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046876964.html
Моди поздравил Путина с днем рождения
Моди поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, поздравил его с днем... РИА Новости, 07.10.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, поздравил его с днем рождения, сообщил офис премьера.
«
"Премьер-министр Нарендра Моди провел сегодня телефонный разговор с президентом РоссииВладимиром Путиным. Премьер-министр тепло поздравил президента Путина с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях", - отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией
и Россией.
"Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите", - добавили в канцелярии премьера Индии.