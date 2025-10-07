https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046802026.html
Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. РИА Новости, 07.10.2025
БАКУ, 7 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.
"Алиев
позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину
. Президент Азербайджана
поздравил российского коллегу с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления", — сообщила пресс-служба Алиева.
Кроме того, главы государств обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений между Россией и Азербайджаном.
В последний раз Путин и Алиев коротко пообщались 3 сентября в Пекине на праздновании 80-летия окончания Второй Мировой войны.
Сегодня президент России отмечает 73-летие, у него намечена целая серия целая серия международных телефонных разговоров. Его уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Кирилл, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо и другие российские и иностранные государственные и общественные деятели.