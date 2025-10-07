Муфтий Гайнутдин поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, выразив благодарность главе государства от мусульманской общины страны.
Президент России во вторник отмечает день рождения.
"Под Вашим мудрым руководством многонациональная и многорелигиозная семья народов России уверенно идёт по пути процветания и построения общества мира и согласия. Руководствуясь высокими нравственными идеалами и чувством любви к нашему Отечеству, Вы принимаете судьбоносные решения, направленные к славе России, укреплению глобальной безопасности и дружбы между народами мира… 25-миллионная мусульманская община России благодарна Вам за всемерную помощь в сохранении традиций и ценностей. В день Вашего рождения, уважаемый Владимир Владимирович, направляю Вам тёплые пожелания доброго здоровья и счастья. Обращаю свои молитвы ко Всевышнему Создателю с просьбой благословить Вас и даровать Свою поддержку всем Вашим добрым делам!" - говорится в поздравлении муфтия в Telegram-канале ДУМ РФ.