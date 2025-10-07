Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Гайнутдин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
11:24 07.10.2025
Муфтий Гайнутдин поздравил Путина с днем рождения
2025-10-07T11:24:00+03:00
2025-10-07T11:24:00+03:00
россия
равиль гайнутдин
владимир путин
россия
россия, равиль гайнутдин, владимир путин
Россия, Равиль Гайнутдин, Владимир Путин
Муфтий Гайнутдин поздравил Путина с днем рождения

Муфтий Гайнутдин выразил благодарность Путину от мусульманской общины страны

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Равиль Гайнутдин
Владимир Путин и Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Равиль Гайнутдин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, выразив благодарность главе государства от мусульманской общины страны.
Президент России во вторник отмечает день рождения.
"Под Вашим мудрым руководством многонациональная и многорелигиозная семья народов России уверенно идёт по пути процветания и построения общества мира и согласия. Руководствуясь высокими нравственными идеалами и чувством любви к нашему Отечеству, Вы принимаете судьбоносные решения, направленные к славе России, укреплению глобальной безопасности и дружбы между народами мира… 25-миллионная мусульманская община России благодарна Вам за всемерную помощь в сохранении традиций и ценностей. В день Вашего рождения, уважаемый Владимир Владимирович, направляю Вам тёплые пожелания доброго здоровья и счастья. Обращаю свои молитвы ко Всевышнему Создателю с просьбой благословить Вас и даровать Свою поддержку всем Вашим добрым делам!" - говорится в поздравлении муфтия в Telegram-канале ДУМ РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
09:45
 
РоссияРавиль ГайнутдинВладимир Путин
 
 
