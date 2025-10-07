Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения

АШХАБАД, 7 окт – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил огромный вклад российского лидера в развитие стратегических отношений стран.

Он пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, крепкого здоровья, счастья и успехов в дея­тельности, а дружественному народу России – благополучия и процветания.