Умер глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия 1" Игорь Потапов
11:49 07.10.2025
Умер глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия 1" Игорь Потапов
Умер глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия 1" Игорь Потапов
Глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия 1", бывший пиар-директор Walt Disney Studios Игорь Потапов ушел из жизни в 49 лет, сообщила кинокритик и... РИА Новости, 07.10.2025
2025
россия, джонни депп, вгтрк
Россия, Джонни Депп, ВГТРК
Умер глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия 1" Игорь Потапов

Игорь Потапов умер в возрасте 49 лет

Игорь Потапов
Игорь Потапов. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава отдела внешних коммуникаций телеканала "Россия 1", бывший пиар-директор Walt Disney Studios Игорь Потапов ушел из жизни в 49 лет, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.
"Не стало Игоря Потапова - одного из самых грамотных и порядочных людей отечественной кино и теле - индустрии. Игорь болел. Спасибо тем, кто поддерживали его, как могли", - написала Альперина в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что Потапов более 15 лет проработал пиар-директором Walt Disney Studios, общался с журналистами и блогерами.
"К нему ломились очереди. Ведь от него зависело, в частности, попадет ли человек на пресс-конференцию, например, к Джонни Деппу и Джерри Брукхаймеру, когда те приедут в Россию представлять очередную часть франшизы "Пираты Карибского моря". Не помню, чтобы Игорь выходил из себя при такой-то вредной работе. Он любую проблему решал рационально и толково", - отметила Альперина.
Также Альперина рассказала, что продолжала работать с Потаповым, когда он перешел в ВГТРК после закрытия офиса Disney в РФ.
"Игорь был мудрый, словно с самого начала жил в вечности. На самом деле он не дожил и до 50 лет. И я буду помнить его как другого Игоря - Гуськова, который тоже так много значил для всех нас - влюбленных в кино, и тоже был Сталкером в эту заповедную зону", - написала Альперина.
 
