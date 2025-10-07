Посол России в Китае оценил отношения с Непалом

ПЕКИН, 7 окт - РИА Новости. Отношения России и Непала имеют традиционно дружественный характер, и обе стороны настроены на укрепление взаимных связей, сообщило посольство РФ в Китае по итогам встречи главы дипмиссии Игоря Моргулова с послом Непала Кришной Прасадом Оли.

"Главы дипмиссий обсудили ситуацию в Непале и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Был подчеркнут исторически дружественный характер российско-непальских отношений, а также обоюдный настрой Москвы Катманду на дальнейшее укрепление взаимных связей", - говорится в публикации Telegram-канала посольства.

Отмечается, что встреча прошла в теплой доверительной атмосфере.

В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).

В ходе массовых беспорядков премьер Непала Шарма Оли подал в отставку, члены правительства были эвакуированы из резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Число погибших в результате протестов "поколения Z" в Непале достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.