Посол России в Китае оценил отношения с Непалом

ПЕКИН, 7 окт - РИА Новости. Отношения России и Непала имеют традиционно дружественный характер, и обе стороны настроены на укрепление взаимных связей, сообщило посольство РФ в Китае по итогам встречи главы дипмиссии Игоря Моргулова с послом Непала Кришной Прасадом Оли.
"Главы дипмиссий обсудили ситуацию в Непале и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Был подчеркнут исторически дружественный характер российско-непальских отношений, а также обоюдный настрой Москвы и Катманду на дальнейшее укрепление взаимных связей", - говорится в публикации Telegram-канала посольства.
Путин оценил отношения России и Непала
1 сентября, 18:57
Отмечается, что встреча прошла в теплой доверительной атмосфере.
В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).
В ходе массовых беспорядков премьер Непала Шарма Оли подал в отставку, члены правительства были эвакуированы из резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Число погибших в результате протестов "поколения Z" в Непале достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.
Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.
Путин предложил расширить сотрудничество России и Непала
1 сентября, 18:37