Сто тысяч жертв операции "Попай". Как США использовали климатическое оружие

© Getty Images / Patrick Christain Вертолеты в зоне боевых действий в Южном Вьетнаме

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. В середине XX века в США мультфильмы о моряке Попае пользовались огромной популярностью. Даже в Пентагоне нашлись поклонники мультипликационного героя.

© Getty Images / LMPC "Попай", 1940 год © Getty Images / LMPC "Попай", 1940 год

И в честь него назвали первую в мире документально подтвержденную операцию по использованию климатического оружия. Она была проведена во время войны во Вьетнаме — и до сих пор обнародованы не все обстоятельства.

Дождем по партизанам

Спустя несколько месяцев боевых столкновений с вьетнамцами американцы поняли, что для победы нужно нечто большее, чем традиционное оружие. И тогда военные решили пополнить свой арсенал климатическим оружием. Хотели для уничтожения инфраструктуры вьетнамских партизан использовать дожди.

Экспериментальная операция получила название "Попай" — в честь известного персонажа из мультипликационного фильма.

© Getty Images / ullstein bild Dtl. Кадр из телесериала "Моряк Попай" © Getty Images / ullstein bild Dtl. Кадр из телесериала "Моряк Попай"

"Если ему угрожал его извечный соперник, такой бугай был, когда предполагалась стычка с этим бугаем, он моментально ел шпинат. Шпинат ему помогал — у него в буквальном смысле сразу же бицепсы вырастали. Моментальное извержение осадков в данном случае напоминало эффект увеличившегося бицепса у Попая в случае угрозы", — вспоминал историк Леонид Блонский.

"Делай грязь, а не войну"

Цели операции: продлить сезон муссонных дождей и затопить так называемую тропу Хо Ши Мина — сложную систему сообщения между Северным и Южным Вьетнамом через территорию соседних Камбоджи и Лаоса. По артерии снабжали партизан оружием и продовольствием.

© Getty Images / Bettmann Тропа Хо Ши Мина, 1971 год © Getty Images / Bettmann Тропа Хо Ши Мина, 1971 год

Американские спецслужбы были вынуждены несколько раз менять название, чтобы сохранить программу в секретности. Неофициальным девизом операции среди американских военных летчиков стал слоган "Make mud, not war", что в переводе с английского означает: "Делай грязь, а не войну".

Иодид серебра

Технической стороной операции заведовал доктор Дональд Хорниг, бывший тогда советником при президенте США по науке и технологиям.

Основная идея проекта заключалась в том, чтобы с помощью распыления иодида серебра сгонять дождевые облака в определенных районах местности.

© Getty Images / Bettmann Лидер США Линдон Джонсон и советник при президенте по науке и технологиям Дональд Хорниг во время встречи в Белом доме © Getty Images / Bettmann Лидер США Линдон Джонсон и советник при президенте по науке и технологиям Дональд Хорниг во время встречи в Белом доме

Иодид практически не растворяется в воде благодаря своей кристаллической структуре. Он существует в трех известных разновидностях, меняющихся вместе с температурой. Введение небольшого количества иодида вызывает образование очагов конденсации в облаках и тем самым провоцирует выпадение осадков.

За пять лет американскими военными было совершено порядка двух тысяч вылетов.

Десятки тысяч

Боевые самолеты рассекали воздушное пространство над регионом, и никто особо не обращал на них внимания. Все считали: раз не бомбят — уже хорошо.

© Getty Images / Hulton Archive Бомбардировщик B-52 ВВС США взлетает с американской базы на Гуаме © Getty Images / Hulton Archive Бомбардировщик B-52 ВВС США взлетает с американской базы на Гуаме

Насколько эффективно было применение климатического оружия с военной точки зрения, сказать сложно. Известно только, что количество осадков в регионе увеличилось в семь раз.

Природа не прощает такого хамского отношения. Результатом грубого вмешательства в естественные процессы оказалось затопление около десяти процентов территории страны.

© Getty Images / Bettmann Десантники Соединенных Штатов высаживаются из вертолета в зоне боевых действий, Южный Вьетнам, 1965 год © Getty Images / Bettmann Десантники Соединенных Штатов высаживаются из вертолета в зоне боевых действий, Южный Вьетнам, 1965 год

Изменение погоды особенно сильно ударило по мирному населению. По разным оценкам, число жертв этой искусственно вызванной экологической катастрофы превысило 100 тысяч человек. Точных цифр никто не знает по сей день.

Долгое время опровергали

Администрация тогдашнего президента США Никсона последовательно опровергала все обвинения в причастности к операции "Попай". Однако в 1971 году в газете The Washington Post было опубликовано расследование Джека Андерсона.

© Getty Images / Bettmann Протесты против войны во Вьетнаме в Калифорнии © Getty Images / Bettmann Протесты против войны во Вьетнаме в Калифорнии

Публикация вызвала огромный общественный резонанс. И уже через год Пентагон был вынужден закрыть программу.

Под давлением общественного мнения в 1974-м ООН начала разработку резолюции о недопустимости использования климатического оружия в военных конфликтах. Впрочем, документ был подписан лишь в 1977 году.

© Getty Images / Bettmann Генассамблея ООН © Getty Images / Bettmann Генассамблея ООН

Правда, мало кто поверил, что люди отказались от столь заманчивой возможности — подчинить себе силы природы. Например, американский климатолог Алан Робок из Ратгерского университета заявил , что Штаты до сих пор разрабатывают климатическое оружие. Просто теперь прикрываются борьбой с глобальным потеплением.