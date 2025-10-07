Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 07.10.2025 (обновлено: 19:42 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/poiski-2046794697.html
В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи
В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи - РИА Новости, 07.10.2025
В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи
Поиски с воздуха пропавшей в походе семьи в Красноярском крае приостановлены, авиация ожидает для вылетов подходящей погоды, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:44:00+03:00
2025-10-07T19:42:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_38:0:2470:1368_1920x0_80_0_0_fbd256eaf54a06c40f2f033b23f5894d.jpg
https://ria.ru/20251006/podhod-2046575987.html
https://ria.ru/20251006/signal-2046578961.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_342:0:2166:1368_1920x0_80_0_0_1039ca12737ae6e05ad361169667bdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи

В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи из-за погоды

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 7 окт — РИА Новости. Поиски с воздуха пропавшей в походе семьи в Красноярском крае приостановлены, авиация ожидает для вылетов подходящей погоды, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Авиация ожидает подходящей для вылетов погоды", — сказала Чооду.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе
Вчера, 09:25
Также Чооду рассказала РИА Новости, что поисковики из-за плохой погоды пока не могут использовать акустический излучатель для трансляции сообщений для потерявшихся, так как его работа предполагается на воздушном транспорте в небе. Работа продолжается наземными группами.
"Сегодня ожидаем пополнение — около 50 курсантов военной академии готовы присоединиться к поисково-спасательным работам. На ПСР (поисково-спасательные работы. — Прим. ред.) задействована проходимая техника: квадроциклы, внедорожники, мотоциклы, снего- и болотоходы; в штабе работают спутниковые тарелки, вышка мобильной связи. Установлены мачты связи и генераторы электричества. Все еще требуются опытные туристы, охотники, подготовленные люди", — добавила Чооду.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через три — три с половиной часа.
На поисках работают свыше 350 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла почти 280 квадратных километров леса. Поиски осложняет плохая погода — на местности выпал снег.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Красноярском крае не подтвердили сигнал телефонов пропавшей семьи
Вчера, 09:56
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала