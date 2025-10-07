В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 7 окт — РИА Новости. Поиски с воздуха пропавшей в походе семьи в Красноярском крае приостановлены, авиация ожидает для вылетов подходящей погоды, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Авиация ожидает подходящей для вылетов погоды", — сказала Чооду.

Также Чооду рассказала РИА Новости, что поисковики из-за плохой погоды пока не могут использовать акустический излучатель для трансляции сообщений для потерявшихся, так как его работа предполагается на воздушном транспорте в небе. Работа продолжается наземными группами.

"Сегодня ожидаем пополнение — около 50 курсантов военной академии готовы присоединиться к поисково-спасательным работам. На ПСР (поисково-спасательные работы. — Прим. ред.) задействована проходимая техника: квадроциклы, внедорожники, мотоциклы, снего- и болотоходы; в штабе работают спутниковые тарелки, вышка мобильной связи. Установлены мачты связи и генераторы электричества. Все еще требуются опытные туристы, охотники, подготовленные люди", — добавила Чооду.

МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через три — три с половиной часа.