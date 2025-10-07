Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россиянку в Южной Корее продержали в подвале несколько дней - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/podval-2046904103.html
СМИ: россиянку в Южной Корее продержали в подвале несколько дней
СМИ: россиянку в Южной Корее продержали в подвале несколько дней - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: россиянку в Южной Корее продержали в подвале несколько дней
Российскую туристку не пустили в Южную Корею и продержали несколько дней в подвале аэропорта, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:42:00+03:00
2025-10-07T17:42:00+03:00
южная корея
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980c736ad74c1495d86ab91470cbe5d8.jpg
https://ria.ru/20251006/oshibka-2046604823.html
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b919820fd7a39ce2a9c2c19293c982ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, россия, в мире
Южная Корея, Россия, В мире
СМИ: россиянку в Южной Корее продержали в подвале несколько дней

Baza: россиянку не впустили в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российскую туристку не пустили в Южную Корею и продержали несколько дней в подвале аэропорта, сообщает Telegram-канал Baza.
«
"Пограничники спрашивали у приехавших названия сеульских достопримечательностей, которые они собираются посетить. Ульяна не знала их наизусть, поэтому хотела подсмотреть в заметках, но ей сказали отвечать по памяти. По итогу ей отказали во въезде", — говорится в публикации.
Как утверждает россиянка, условия в месте заточения были сравнимы с тюремными, а к самим задержанным относились как к животным.
В консульстве России в Южной Корее назвали причину отказа впустить девушку в страну политической, также связав этот инцидент с борьбой южнокорейских властей с нелегальной иммиграцией, подчеркнули в материале.
В августе Telegram-канал SHOT сообщал об еще одой туристке из России, которую не впустили в азиатскую республику и держали в подвале.
Загранпаспорта граждан России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте
Вчера, 12:17
 
Южная КореяРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала