СМИ: россиянку в Южной Корее продержали в подвале несколько дней

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российскую туристку не пустили в Южную Корею и продержали несколько дней в подвале аэропорта, сообщает Telegram-канал Baza.
«
"Пограничники спрашивали у приехавших названия сеульских достопримечательностей, которые они собираются посетить. Ульяна не знала их наизусть, поэтому хотела подсмотреть в заметках, но ей сказали отвечать по памяти. По итогу ей отказали во въезде", — говорится в публикации.
Как утверждает россиянка, условия в месте заточения были сравнимы с тюремными, а к самим задержанным относились как к животным.
В консульстве России в Южной Корее назвали причину отказа впустить девушку в страну политической, также связав этот инцидент с борьбой южнокорейских властей с нелегальной иммиграцией, подчеркнули в материале.
В августе Telegram-канал SHOT сообщал об еще одой туристке из России, которую не впустили в азиатскую республику и держали в подвале.