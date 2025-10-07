Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Определен подрядчик на реставрацию главного храма церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Приступаем к масштабной реставрации ансамбля церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Определили подрядчика на работы в главном храме. Им стала московская "Специальная научно-реставрационная производственная мастерская". Контракт превышает 752 миллиона рублей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, предстоит выполнить комплекс мероприятий по сохранению уникального памятника: противоаварийные и консервационные работы, реставрацию центрального и придельных иконостасов, крылец, фасадов, окон, кровель и золочения, восстановление изразцового декора.
"Определение подрядчика на реставрацию церкви – завершающий этап формирования пула исполнителей для полномасштабных работ на всем ансамбле. Уверен, что в скором времени ярославцы и гости города увидят этот символ России в его первозданном виде", - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.
По данным Баланцева, общий объем финансирования реставрационных работ на ансамбле составляет почти 900 миллионов рублей, основным источником средств является федеральный бюджет.
Согласно информации областного правительства, ансамбль церкви Иоанна Предтечи в Толчкове – выдающийся памятник ярославской архитектуры XVII века, объект культурного наследия федерального значения. Это единственный в России пятнадцатиглавый храм, одно из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества. Изображение храма известно каждому россиянину по тысячерублевой банкноте Банка России, отмечают в правительстве региона.