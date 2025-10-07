Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове

Главный храм церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Определен подрядчик на реставрацию главного храма церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

« "Приступаем к масштабной реставрации ансамбля церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Определили подрядчика на работы в главном храме. Им стала московская "Специальная научно-реставрационная производственная мастерская". Контракт превышает 752 миллиона рублей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, предстоит выполнить комплекс мероприятий по сохранению уникального памятника: противоаварийные и консервационные работы, реставрацию центрального и придельных иконостасов, крылец, фасадов, окон, кровель и золочения, восстановление изразцового декора.

"Определение подрядчика на реставрацию церкви – завершающий этап формирования пула исполнителей для полномасштабных работ на всем ансамбле. Уверен, что в скором времени ярославцы и гости города увидят этот символ России в его первозданном виде", - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.

По данным Баланцева, общий объем финансирования реставрационных работ на ансамбле составляет почти 900 миллионов рублей, основным источником средств является федеральный бюджет.