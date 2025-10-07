Рейтинг@Mail.ru
Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:50 07.10.2025 (обновлено: 10:02 08.10.2025)
https://ria.ru/20251007/podryadchik-2046938114.html
Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове
Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове - РИА Новости, 08.10.2025
Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове
Определен подрядчик на реставрацию главного храма церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-07T20:50:00+03:00
2025-10-08T10:02:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
ярославль
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046994546_0:43:1167:699_1920x0_80_0_0_5efe47e0f43cd21b5704033a89136c8d.jpg
ярославская область
россия
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046994546_0:3:1168:878_1920x0_80_0_0_be21be36b9c4b710ca12efa333da4c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Ярославль, Михаил Евраев
Определен подрядчик на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове

Контракт на реставрацию церкви Иоанна Предтечи в Толчкове превышает 752 млн руб

© Фото : Правительство Ярославской областиГлавный храм церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле
Главный храм церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Правительство Ярославской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Определен подрядчик на реставрацию главного храма церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«
"Приступаем к масштабной реставрации ансамбля церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Определили подрядчика на работы в главном храме. Им стала московская "Специальная научно-реставрационная производственная мастерская". Контракт превышает 752 миллиона рублей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, предстоит выполнить комплекс мероприятий по сохранению уникального памятника: противоаварийные и консервационные работы, реставрацию центрального и придельных иконостасов, крылец, фасадов, окон, кровель и золочения, восстановление изразцового декора.
"Определение подрядчика на реставрацию церкви – завершающий этап формирования пула исполнителей для полномасштабных работ на всем ансамбле. Уверен, что в скором времени ярославцы и гости города увидят этот символ России в его первозданном виде", - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.
По данным Баланцева, общий объем финансирования реставрационных работ на ансамбле составляет почти 900 миллионов рублей, основным источником средств является федеральный бюджет.
Согласно информации областного правительства, ансамбль церкви Иоанна Предтечи в Толчкове – выдающийся памятник ярославской архитектуры XVII века, объект культурного наследия федерального значения. Это единственный в России пятнадцатиглавый храм, одно из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества. Изображение храма известно каждому россиянину по тысячерублевой банкноте Банка России, отмечают в правительстве региона.
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияЯрославльМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала