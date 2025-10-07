ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили около 100 иностранных наемников ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков: массовые "прилеты". <...> Пока известно об уничтожении цеха, где производилась сборка БПЛА. Уничтожение подразделения с иностранными наемниками (латиносы и Восточная Европа), около сотни штук", — сказал он.
По полученным данным, 28 наемников получили тяжелые ранения. Другие подробности уточняются.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
В конце августа МИД Колумбии признал, что граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
