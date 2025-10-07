Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об уничтожении около 100 наемников ВСУ в Харькове - РИА Новости, 07.10.2025
07:01 07.10.2025 (обновлено: 10:51 07.10.2025)
Подполье сообщило об уничтожении около 100 наемников ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об уничтожении около 100 наемников ВСУ в Харькове
Российские войска уничтожили около 100 иностранных наемников ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.10.2025
харьков, украина, европа, сергей лебедев, вооруженные силы украины, густаво петро, восточная европа, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Европа, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Густаво Петро, Восточная Европа, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Подполье сообщило об уничтожении около 100 наемников ВСУ в Харькове

ВС РФ уничтожили около 100 наемников ВСУ и цех по сборке БПЛА в Харькове

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили около 100 иностранных наемников ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков: массовые "прилеты". <...> Пока известно об уничтожении цеха, где производилась сборка БПЛА. Уничтожение подразделения с иностранными наемниками (латиносы и Восточная Европа), около сотни штук", — сказал он.
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины
5 октября, 21:56
По полученным данным, 28 наемников получили тяжелые ранения. Другие подробности уточняются.

Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

В конце августа МИД Колумбии признал, что граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Боец рассказал, какую символику используют наемники в рядах ВСУ
24 сентября, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаЕвропаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныГуставо ПетроВосточная ЕвропаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
