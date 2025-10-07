Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 07.10.2025
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия

© Фото : ГСЧС Украины в Киевской области Тушение пожара в Киевской области
© Фото : ГСЧС Украины в Киевской области
Тушение пожара в Киевской области . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подпольщики сжигают на Украине релейные шкафы на железной дороге, чтобы нарушить логистику поставок вооружения и мобилизованных к линии фронта, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
"С учетом того, что на Украине функционирует только железнодорожное сообщение и автотранспорт, вывод из строя нарушает логистику мобилизованных на фронт. Эти акции проводим для срыва поставок вооружения и людей", - рассказал собеседник агентства.
Релейные шкафы на железной дороге, которые используются для контроля движения поездов, уже были уничтожены подпольщиками в Киевской области.
Stop Grave разместили видеоподтверждение проведенной акции на своих информационных ресурсах.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская область
 
 
Заголовок открываемого материала