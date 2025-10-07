https://ria.ru/20251007/podpole-2046752077.html
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия - РИА Новости, 07.10.2025
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия
Подпольщики сжигают на Украине релейные шкафы на железной дороге, чтобы нарушить логистику поставок вооружения и мобилизованных к линии фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T06:01:00+03:00
2025-10-07T06:01:00+03:00
2025-10-07T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952493776_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6be03b72da5a4be1f1b56cf23e32bc07.jpg
https://ria.ru/20251001/odessa-2045626657.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952493776_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a7d3f06839c30e3ab74bc473d373abd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область
Киевские подпольщики подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия
В Киевской области подожгли релейные шкафы для срыва поставок оружия