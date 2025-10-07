Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить Москву
09:54 07.10.2025 (обновлено: 11:40 07.10.2025)
В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить Москву
В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить гражданскую инфраструктуру и предприятия ВПК в Москве и области, заявил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 07.10.2025
Жителя Подольска арестовали за призывы к ВСУ бомбить инфраструктуру Москвы

Жителя Подольска арестовали за призывы к ВСУ бомбить инфраструктуру Москвы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить гражданскую инфраструктуру и предприятия ВПК в Москве и области, заявил ЦОС ФСБ.
По полученным данным, житель Подольска оставлял такие сообщения в публичных проукраинских Telegram-каналах. Так он хотел запугать население и оказать воздействие на ход спецоперации.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", — говорится в заявлении.
При проведении следственных действий по месту жительства у преступника изъяли средства мобильной связи и носители информации.
Сам фигурант признал вину, суд заключил его под стражу.
ФСБ предупреждает о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к такой деятельности. В ведомстве призвали россиян к бдительности.
