В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить Москву
В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить гражданскую инфраструктуру и предприятия ВПК в Москве и области, заявил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:54:00+03:00
2025-10-07T09:54:00+03:00
2025-10-07T11:40:00+03:00
Задержание жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву
Силовики задержали жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву, возбуждено дело.
В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить Москву
Жителя Подольска арестовали за призывы к ВСУ бомбить инфраструктуру Москвы