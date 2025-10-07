В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить Москву

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить гражданскую инфраструктуру и предприятия ВПК в Москве и области, заявил ЦОС ФСБ.

По полученным данным, житель Подольска оставлял такие сообщения в публичных проукраинских Telegram-каналах. Так он хотел запугать население и оказать воздействие на ход спецоперации.