Минтруд рассказал о новом принципе поддержки россиян

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для поддержки неработающих россиян введут принцип "двух ключей", заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК.
"Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода принцип "двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — сказал он.
По мнению Котякова, такой подход наиболее эффективен для решения проблемы бедности.
В августе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ru" напомнил, что россияне могут получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.
Социальный контракт — соглашение между соцзащитой и гражданами России с уровнем дохода менее установленного прожиточного минимума. Программа господдержки направлена на улучшение условий жизни малоимущих граждан. Ее основные цели: поиск работы, повышение квалификации, открытие своего дела или подсобного хозяйства.
С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для запуска бизнеса.
