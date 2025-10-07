Рейтинг@Mail.ru
Минтруд рассказал о новом принципе поддержки россиян - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 07.10.2025 (обновлено: 15:10 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/podderzhka-2046767775.html
Минтруд рассказал о новом принципе поддержки россиян
Минтруд рассказал о новом принципе поддержки россиян - РИА Новости, 07.10.2025
Минтруд рассказал о новом принципе поддержки россиян
Для поддержки неработающих россиян введут принцип "двух ключей", заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:18:00+03:00
2025-10-07T15:10:00+03:00
россия
антон котяков
игорь балынин
рбк (медиагруппа)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_70b3a435949f47ffa0956cd05c03e533.jpg
https://ria.ru/20251006/matvienkto-2046665068.html
https://ria.ru/20251001/bezrabotitsa-2045708954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_0a4d3dd9ca8ea9e189fae9dfc6e86a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон котяков, игорь балынин, рбк (медиагруппа), общество
Россия, Антон Котяков, Игорь Балынин, РБК (медиагруппа), Общество
Минтруд рассказал о новом принципе поддержки россиян

Котяков предложил принцип двух ключей для поддержки россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для поддержки неработающих россиян введут принцип "двух ключей", заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК.
«

"Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода принцип "двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать", — сказал он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
Вчера, 16:04
По мнению Котякова, такой подход наиболее эффективен для решения проблемы бедности.
В августе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ru" напомнил, что россияне могут получить до 350 тысяч рублей, заключив с государством социальный контракт.
Социальный контракт — соглашение между соцзащитой и гражданами России с уровнем дохода менее установленного прожиточного минимума. Программа господдержки направлена на улучшение условий жизни малоимущих граждан. Ее основные цели: поиск работы, повышение квалификации, открытие своего дела или подсобного хозяйства.
С начала года почти 104 тысячи человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для получения соцконтракта для запуска бизнеса.
Посетители на ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Безработица в России снизилась до исторического минимума
1 октября, 19:03
 
РоссияАнтон КотяковИгорь БалынинРБК (медиагруппа)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала