ЦБ прорабатывает меры против приостановки обязательных платежей
01:07 07.10.2025
ЦБ прорабатывает меры против приостановки обязательных платежей
ЦБ прорабатывает меры против приостановки обязательных платежей - РИА Новости, 07.10.2025
ЦБ прорабатывает меры против приостановки обязательных платежей
Центробанк России совместно с кредитными организациями прорабатывает вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов,... РИА Новости, 07.10.2025
россия
екатерина стенякина
центральный банк рф (цб рф)
россия
2025
Новости
россия, екатерина стенякина, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Екатерина Стенякина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ прорабатывает меры против приостановки обязательных платежей

ЦБ и банки прорабатывают меры против приостановки обязательных платежей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центробанк России совместно с кредитными организациями прорабатывает вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов), следует из ответа ЦБ на обращение члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Стенякина обратилась в ЦБ с просьбой исключить из числа подозрительных операций обязательные платежи, операции, которые совершаются на "Госуслугах", а также иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Документ также есть в распоряжении агентства.
В обращении политик отметила, что россияне при оплате нескольких небольших счетов от государственных органов на портале госуслуг могут сталкиваться с тем, что банк принимает решение о том, что происходит что-то "нетипичное" и "подозрительное", и осуществляет блокировку счетов.
По ее мнению, очевидным является тот факт, что такие переводы не могут являться мошенническими операциями, однако банки блокируют счета граждан необоснованно, создавая для них существенные неудобства и фактически подрывая доверие граждан к действиям органов власти.
"В настоящее время Банком России совместно с кредитными организациями прорабатывается вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов и т.п.), а также операций, совершаемых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации", - сказано в ответе за подписью зампреда Банка России Германа Зубарева.
В беседе с РИА Новости Стенякина сообщила, что данные неудобства вызваны ограничениями, которые защищают граждан России от действий мошенников. Она уточнила, что такие ограничения вступили в силу с 1 сентября 2025 года.
"Конечно, нас, россиян, стоит защищать от мошенников, но при этом, я считаю, что граждане не должны испытывать таких неудобств. Надеюсь, данный вопрос будет проработан", - подытожила депутат.
РоссияЕкатерина СтенякинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
