ЦБ прорабатывает меры против приостановки обязательных платежей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Центробанк России совместно с кредитными организациями прорабатывает вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов), следует из ответа ЦБ на обращение члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее Стенякина обратилась в ЦБ с просьбой исключить из числа подозрительных операций обязательные платежи, операции, которые совершаются на "Госуслугах", а также иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Документ также есть в распоряжении агентства.

В обращении политик отметила, что россияне при оплате нескольких небольших счетов от государственных органов на портале госуслуг могут сталкиваться с тем, что банк принимает решение о том, что происходит что-то "нетипичное" и "подозрительное", и осуществляет блокировку счетов.

По ее мнению, очевидным является тот факт, что такие переводы не могут являться мошенническими операциями, однако банки блокируют счета граждан необоснованно, создавая для них существенные неудобства и фактически подрывая доверие граждан к действиям органов власти.

"В настоящее время Банком России совместно с кредитными организациями прорабатывается вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов и т.п.), а также операций, совершаемых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации", - сказано в ответе за подписью зампреда Банка России Германа Зубарева.

В беседе с РИА Новости Стенякина сообщила, что данные неудобства вызваны ограничениями, которые защищают граждан России от действий мошенников. Она уточнила, что такие ограничения вступили в силу с 1 сентября 2025 года.