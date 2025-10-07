https://ria.ru/20251007/pesnya-2046878219.html
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке
Семейную пару из Славянского района, спевших украинскую песню, оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2025
КРАСНОДАР, 7 окт — РИА Новости. Семейную пару из Славянского района, спевших украинскую песню, оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Как установил суд, вечером 8 августа Антон и Светлана Петренко во время застолья спели песню на украинском языке. Видеоролик затем опубликовали в одном из мессенджеров.
"Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.
Во время разбирательства супруги признали вину и раскаялись. Славянский районный суд признал их виновными в административном правонарушении по соответствующей статье КоАП и назначил каждому штраф в 30 тысяч рублей.