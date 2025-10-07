Рейтинг@Mail.ru
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке
16:35 07.10.2025
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке - РИА Новости, 07.10.2025
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке
славянский район
краснодарский край
происшествия
славянский район
краснодарский край
славянский район, краснодарский край, происшествия
Славянский район, Краснодарский край, Происшествия
На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке

На Кубани супружескую пару оштрафовали на 60 тысяч за песню на украинском языке

Антон Петренко в суде
Антон Петренко в суде
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
КРАСНОДАР, 7 окт — РИА Новости. Семейную пару из Славянского района, спевших украинскую песню, оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Как установил суд, вечером 8 августа Антон и Светлана Петренко во время застолья спели песню на украинском языке. Видеоролик затем опубликовали в одном из мессенджеров.
Светлана Петренко в суде
Светлана Петренко в суде
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Светлана Петренко в суде
"Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.
Во время разбирательства супруги признали вину и раскаялись. Славянский районный суд признал их виновными в административном правонарушении по соответствующей статье КоАП и назначил каждому штраф в 30 тысяч рублей.
