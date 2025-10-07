На Кубани супругов оштрафовали за песню на украинском языке

КРАСНОДАР, 7 окт — РИА Новости. Семейную пару из Славянского района, спевших украинскую песню, оштрафовали на 60 тысяч за дискредитацию российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, вечером 8 августа Антон и Светлана Петренко во время застолья спели песню на украинском языке. Видеоролик затем опубликовали в одном из мессенджеров.

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Светлана Петренко в суде © Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Светлана Петренко в суде

"Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.