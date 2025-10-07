Рейтинг@Mail.ru
13:33 07.10.2025
Песков прокомментировал решение ЕС ограничить поездки российских дипломатов
Песков прокомментировал решение ЕС ограничить поездки российских дипломатов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Реакция Москвы в случае ограничений поездок российских дипломатов в ЕС, разумеется, будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что страны Евросоюза согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока, Венгрия сняла вето с этой инициативы.
"Разумеется, она (реакция - ред.) будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложение, и они будут реализованы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли реакция Кремля на решение ЕС ограничить поездки российских дипломатов внутри блока.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"
