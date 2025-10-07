https://ria.ru/20251007/peskov-2046822631.html
Песков прокомментировал запрет на передвижение российских дипломатов в ЕС
Песков прокомментировал запрет на передвижение российских дипломатов в ЕС - РИА Новости, 07.10.2025
Песков прокомментировал запрет на передвижение российских дипломатов в ЕС
Европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:29:00+03:00
2025-10-07T13:29:00+03:00
2025-10-07T13:29:00+03:00
в мире
россия
венгрия
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251007/rossija-2046817143.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал запрет на передвижение российских дипломатов в ЕС
Песков: ЕС активно оживляет в себе навыки возведения новых разделительных стен