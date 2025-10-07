Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о паузе в "конкретных делах", которые обсуждаются между Россией и киевским режимом, она возникла не по вине Москвы.

"Мы занимаемся конкретными делами, и с этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза. Не по нашей вине", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.