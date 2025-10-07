Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/peskov-2046816620.html
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины - РИА Новости, 07.10.2025
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о паузе в "конкретных делах", которые обсуждаются между Россией и киевским режимом, она возникла не по... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:13:00+03:00
2025-10-07T13:13:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg
https://ria.ru/20251007/evropa-2046766827.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_967d84bf6f87f7d2805e448700568569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины

Песков: пауза в переговорах России и Украины возникла не по вине Москвы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о паузе в "конкретных делах", которые обсуждаются между Россией и киевским режимом, она возникла не по вине Москвы.
"Мы занимаемся конкретными делами, и с этими конкретными делами с киевским режимом сейчас возникла большая пауза. Не по нашей вине", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине
09:15
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала