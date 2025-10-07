https://ria.ru/20251007/peskov-2046816620.html
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о паузе в "конкретных делах", которые обсуждаются между Россией и киевским режимом, она возникла не по... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
россия
украина
дмитрий песков
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
