Песков прокомментировал указ об ускоренной процедуре продажи госимущества - РИА Новости, 07.10.2025
13:12 07.10.2025
Песков прокомментировал указ об ускоренной процедуре продажи госимущества
Песков прокомментировал указ об ускоренной процедуре продажи госимущества
Указ об ускоренной процедуре продажи госимущества подписан на фоне враждебного окружения вокруг России и враждебных действий Евросоюза, ряда европейских стран и РИА Новости, 07.10.2025
Песков прокомментировал указ об ускоренной процедуре продажи госимущества

Песков: указ о быстрой продаже госимущества подписан на фоне агрессии против РФ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Указ об ускоренной процедуре продажи госимущества подписан на фоне враждебного окружения вокруг России и враждебных действий Евросоюза, ряда европейских стран и целого набора санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Согласно документу, в случаях, предусмотренных решением главы государства, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи федерального имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ.
"Подобные меры приняты на фоне враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг Российской Федерации, и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединение Евросоюз, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны США. Вот на фоне этого Россия принимает те меры, которые считает необходимым, для обеспечения своих интересов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об этом указе.
Путин подписал указ о порядке приватизации федерального имущества
30 сентября, 14:30
