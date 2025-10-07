Песков прокомментировал указ об ускоренной процедуре продажи госимущества

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Указ об ускоренной процедуре продажи госимущества подписан на фоне враждебного окружения вокруг России и враждебных действий Евросоюза, ряда европейских стран и целого набора санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.