Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию украинского конфликта в русле мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.