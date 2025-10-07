Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию украинского конфликта в русле мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
