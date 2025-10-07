Рейтинг@Mail.ru
Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков
07.10.2025
13:09 07.10.2025
Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков
Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков
Россия исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию украинского конфликта в русле мирных... РИА Новости, 07.10.2025
2025
Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков

Песков: РФ исходит из воли Трампа к мирному разрешению конфликта на Украине

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет волю на то, чтобы способствовать урегулированию украинского конфликта в русле мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему повторяю, пока мы исходим из того, что президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы способствовать выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров", - сказал Песков журналистам.
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков рассказал о состоянии диалога России и США на уровне дипведомств
Заголовок открываемого материала