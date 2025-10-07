Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о состоянии диалога России и США на уровне дипведомств - РИА Новости, 07.10.2025
13:09 07.10.2025
Песков рассказал о состоянии диалога России и США на уровне дипведомств
Песков рассказал о состоянии диалога России и США на уровне дипведомств
Песков рассказал о состоянии диалога России и США на уровне дипведомств

Песков: диалог РФ и США на уровне дипведомств находится в подавленном состоянии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастник переговоров между США и Россией
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Участник переговоров между США и Россией. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Диалог России и Соединенных Штатов по линии дипломатических ведомств до сих пор находится в подавленном состоянии, ситуация на уровне глав государств более живая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дипломаты занимаются своей работой. Они делают свою работу исправно, работают много, хотя по линии дипломатических ведомств (РФ и США - ред.) до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии... На уровне глав государств ситуация (в двусторонних отношениях РФ и США - ред.) чуть-чуть иная, она более живая", - сказал Песков журналистам.
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
