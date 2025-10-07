Песков рассказал о состоянии диалога России и США на уровне дипведомств

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Диалог России и Соединенных Штатов по линии дипломатических ведомств до сих пор находится в подавленном состоянии, ситуация на уровне глав государств более живая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.