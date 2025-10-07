Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о российской позиции по возможным поставкам Tomahawk Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 07.10.2025
Песков рассказал о российской позиции по возможным поставкам Tomahawk Киеву
Песков рассказал о российской позиции по возможным поставкам Tomahawk Киеву - РИА Новости, 07.10.2025
Песков рассказал о российской позиции по возможным поставкам Tomahawk Киеву
Позиция России по поставкам Tomahawk была недвусмысленно изложена президентом РФ Владимиром Путиным, который отметил, что это будет серьезный виток эскалации,... РИА Новости, 07.10.2025
Песков рассказал о российской позиции по возможным поставкам Tomahawk Киеву

Песков: позиция РФ по поставкам Tomahawk была изложена Путиным

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Позиция России по поставкам Tomahawk была недвусмысленно изложена президентом РФ Владимиром Путиным, который отметил, что это будет серьезный виток эскалации, но он не сможет поменять ситуацию для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно изложена президентом Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано. Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел по фронтам для киевского режима", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
