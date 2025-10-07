Песков назвал ЕС заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Европейский союз является заложником оголтелой политики прибалтийских государств и Польши по многим вопросам внешней политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. По ее словам, эти страны саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
"Вы знаете, здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания экс-канцлера.
"Можно себе представить, что госпожа Меркель действительно права в этом плане", - добавил он.