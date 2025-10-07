Рейтинг@Mail.ru
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/peskov-2046813423.html
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева - РИА Новости, 07.10.2025
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:00:00+03:00
2025-10-07T13:00:00+03:00
политика
россия
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg
https://ria.ru/20251007/razgovor-2046812955.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036668_259:0:2795:1902_1920x0_80_0_0_369745ccd710bcc9d96356a8cb326e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева

Песков: Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения, обсуждались и другие вопросы.
"Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днём рождения. Обсуждались и другие вопросы, это очень важно", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба азербайджанского лидера сообщала, что Алиев поздравил по телефону Путина с днем рождения, также главы государств обсудили развитие двухсторонних отношений.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным
12:59
 
ПолитикаРоссияАзербайджанИльхам АлиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала