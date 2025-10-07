https://ria.ru/20251007/peskov-2046813423.html
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева - РИА Новости, 07.10.2025
В Кремле подтвердили проведение телефонного разговора Путина и Алиева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения,... РИА Новости, 07.10.2025
