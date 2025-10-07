Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил процесс налаживания дипломатических отношений России и США - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 07.10.2025 (обновлено: 13:27 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/peskov-2046813075.html
Песков оценил процесс налаживания дипломатических отношений России и США
Песков оценил процесс налаживания дипломатических отношений России и США - РИА Новости, 07.10.2025
Песков оценил процесс налаживания дипломатических отношений России и США
Серьезных шагов к налаживанию диалога между дипломатическими ведомствами России и Соединенных Штатов Америки не было сделано, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:59:00+03:00
2025-10-07T13:27:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20250302/uscherb-2002549233.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков оценил процесс налаживания дипломатических отношений России и США

Песков: серьезных шагов на налаживание диалога России и США не было сделано

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Серьезных шагов к налаживанию диалога между дипломатическими ведомствами России и Соединенных Штатов Америки не было сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дипломаты занимаются своей работой. Они делают свою работу исправно, работают много, хотя по линии дипломатических ведомств (РФ и США -ред.) до сих пор у нас диалог находится в подавленном состоянии. Серьезных каких-то шагов, к сожалению, сделано не было. Мы не смогли их сделать. Большая инерционность в том кризисном состоянии, в котором пребывают двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что при этом ситуации на уровне глав государств России и США "более живая".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США
2 марта, 11:05
 
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала