12:59 07.10.2025
в мире
россия
дмитрий песков
алексей арестович*
в мире, россия, дмитрий песков, алексей арестович*
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Алексей Арестович*
Арестович* не способен отражать точку зрения Киева, заявил Песков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* не способен отражать точку зрения киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение экс-советника офиса президента Украины по передаче четырех регионов России без признания их российского статуса.
"Послушайте, сейчас вряд ли Арестович* способен как-то отражать точку зрения киевского режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России
Вчера, 11:40
 
