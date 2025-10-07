Рейтинг@Mail.ru
12:58 07.10.2025 (обновлено: 13:04 07.10.2025)
Путин проведет серию международных телефонных разговоров
В середине дня во вторник у президента России Владимира Путина запланирована серия международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В середине дня во вторник у президента России Владимира Путина запланирована серия международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во всю середину дня у него намечена целая серия телефонных разговоров международных, где президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин во вторник отмечает день рождения.
