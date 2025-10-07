Песков предупредил о последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах (Tomahawk - ред.), которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.