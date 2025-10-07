Рейтинг@Mail.ru
Песков предупредил о последствиях возможных поставок Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
12:57 07.10.2025
Песков предупредил о последствиях возможных поставок Tomahawk Украине
Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь...
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
украина
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
© Фото : US Army / Darrell AmesТранспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk
Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : US Army / Darrell Ames
Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах (Tomahawk - ред.), которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
