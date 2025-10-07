https://ria.ru/20251007/peskov-2046812176.html
Песков предупредил о последствиях возможных поставок Tomahawk Украине
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах (Tomahawk - ред.), которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин
ранее заявил, что применение Киевом
ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине
без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа
обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.