Песков прокомментировал ситуацию в двусторонних отношениях с США
Песков прокомментировал ситуацию в двусторонних отношениях с США
Российские дипломаты исправно делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2025
Песков прокомментировал ситуацию в двусторонних отношениях с США
Песков заявил, что российские дипломаты исправно делают свою работу