В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

"Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет", - говорится в сообщении.