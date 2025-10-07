https://ria.ru/20251007/pereboi-2046785245.html
В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области
введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС "Газпромнефть
" в Челябинске
во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-9
5.
"Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет", - говорится в сообщении.