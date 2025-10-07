Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/pereboi-2046785245.html
В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина
В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина - РИА Новости, 07.10.2025
В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина
Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:04:00+03:00
2025-10-07T11:04:00+03:00
экономика
челябинская область
челябинск
газпром нефть
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg
https://ria.ru/20250823/razvozhaev-2037175493.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:43:2554:1959_1920x0_80_0_0_92e4eed9b7df7cfed034c316dd0fe51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, челябинская область, челябинск, газпром нефть, аи-95
Экономика, Челябинская область, Челябинск, Газпром нефть, АИ-95
В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина

В Челябинске опровергли дефицит бензина, допустив локальные ограничения

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Работа автозаправки . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС "Газпромнефть" в Челябинске во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-95.
"Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет", - говорится в сообщении.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Развожаев рассказал, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе
23 августа, 15:33
 
ЭкономикаЧелябинская областьЧелябинскГазпром нефтьАИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала