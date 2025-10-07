Рейтинг@Mail.ru
Пентагон смягчил требования к прессе, пишет NYT - РИА Новости, 07.10.2025
09:19 07.10.2025
Пентагон смягчил требования к прессе, пишет NYT
2025-10-07T09:19:00+03:00
2025-10-07T09:19:00+03:00
в мире
йемен
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире, йемен, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Йемен, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон ослабил требования к прессе, разъяснив, что журналисты не обязаны показывать свои материалы ведомству для одобрения перед публикацией, сообщает газета New York Times со ссылкой на черновой документ министерства.
В конце сентября газета Washington Post сообщала, что Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить информацию ведомства, в частности, конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации. Отмечалось, что информация министерства должна быть предварительно одобрена для публичного распространения, даже если она не является секретной. Кроме того, журналисты СМИ, которые хотят передавать новости Пентагона, обязаны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию ведомства.
"Представителям новостных СМИ не нужно сдавать свои тексты департаменту перед публикацией", - пишет издание.
Как отмечает газета, многие новостные организации интерпретировали более раннюю черновую версию правил таким образом, будто в ней содержалось подобное требование, что вызвало негативную реакцию.
В новой версии документа теперь также появился пункт о том, в каких случаях журналистов могут счесть "угрозой безопасности" и лишить аккредитации, пишет New York Times. По данным издания, представители СМИ могут публиковать информацию, полученную в ходе собственных расследований, однако если эти сведения были получены в результате побуждения чиновников к нарушению норм, связанных с разглашением секретных данных, то журналистов могут счесть "угрозой".
Газета также отмечает, что СМИ, желающие получить доступ к Пентагону, должны в течение недели изучить правила ведомства и принять решение. Если они не подпишут правила, им не дадут аккредитацию.
В мае Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, из опасений утечек засекреченных данных на фоне скандала с добавлением журналиста в чат с обсуждением ударов по Йемену.
